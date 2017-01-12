В конце января СЕ получит резолюцию по делу газопровода OPAL
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В этом месяце Совет Европы получит резолюцию по делу газопровода OPAL, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Отмечается, что проект резолюции будет представлен польской делегацией в конце января.
А пока идет проработка содержания документа, который должен обратить внимание на угрозы, связанные с прокладкой газопровода Nordstream 2 и использованием немецкого газопровода OPAL только российской компанией Газпром.
В резолюции будет призыв к странам Европейского Союз, которые поддерживают строительство трубопровода, прекратить такие действия. В документе указано, что Nordstream 2 и OPAL нарушение энергетической солидарности Европы.
"По крайней мере несколько стран обеспокоены немецко-российским сотрудничеством: Польша, Украина, Чехия, Словакия, балтийские страны, Румыния, Болгария, Венгрия. Итак, мы надеемся на союзников, рассчитываем на дискуссию и дебаты ", - сообщил депутат правящей партии польского правительства" Право и справедливость "Аркадиуш Мулярчик.
Также он добавил, что при случае вопросов к генеральному секретарю Совета Европы во время Парламентской ассамблеи он хочет узнать, как Турбьерн Ягланд относится к этим инвестициям.
В конце декабря Суд Европейского Союза приостановил возможность использования Газпромом газопровода OPAL на 80 процентов до решения жалобы польской компании PGNIG и МИД Польши.