"Наполі" та "Рома" розписали мирову в центральній грі туру Серії А

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У рамках 10-го туру італійської Серії А на стадіоні “Сан-Паоло” в Неаполі у протистоянні зійшлися учасники Ліги чемпіонів — “Наполі” та “Рома”, передає кореспондент УНН.

Після голу Ель-Шаараві на 14 хвилині (футболіста залишили самісіньким на відстані в 5 метрів від воріт), римляни довгий час лідирували багато в чому за рахунок дій кіпера Ольсена, який в карколомному стрибку зреагував на постріл Міліка та добиванні зблизу його партнера, а також в ряді інших епізодів.

У другій половині “Рома” пропустила двічі, проте жодне із взяттів воріт не було зараховане через положення поза грою. І тільки удар Мертенса під поперечину на заключній хвилині основного часу призвів до зведення гри внічию — 1:1.

До вашої уваги результати інших поєдинків:

“Аталанта” — “Парма” — 3:0;

“Емполі” — “Ювентус” — 1:2;

“Торіно” — “Фіорентина” — 1:1;

“Сассуоло” — “Болонья” — 2:2;

“Дженоа” — “Удінезе” — 2:2;

“Кальярі” — “К’єво” — 2:1;

“СПАЛ” — “Фрозіноне” — 0:3;

“Мілан” — “Сампдорія” — 3:2.

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