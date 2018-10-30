"Наполи" и "Рома" расписали мировую в центральной игре тура Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В рамках 10-го тура итальянской Серии А на стадионе “Сан-Паоло” в Неаполе в противостоянии сошлись участники Лиги чемпионов — “Наполи” и “Рома”, передает корреспондент УНН.
После гола Эль-Шаарави на 14 минуте (футболиста оставили самым на расстоянии в 5 метров от ворот), римляне долгое время лидировали во многом за счет действий кипера Ольсена, который в сногсшибательном прыжке среагировал на выстрел Милика и добивании сблизит его партнера, а также в ряде других эпизодов.
Во второй половине “Рома” пропустила дважды, однако ни одно из взятие ворот не было засчитано из-за положения вне игры. И только удар Мертенса под перекладину на заключительной минуте основного времени привел к возведению игры вничью — 1:1.
Вашему вниманию результаты других поединков:
“Аталанта” — “Парма” — 3:0;
“Эмполи” — “Ювентус” — 1:2;
“Торино” — “Фиорентина” — 1:1;
“Сассуоло” — “Болонья” — 2:2;
“Дженоа” — “Удинезе” — 2:2;
“Кальяри” — “Кьево” — 2:1;
“Вспышка” — “Фрозиноне” — 0:3;
“Милан” — “Сампдория” — 3:2.