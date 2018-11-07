"Наполі" та "ПСЖ" не виявили переможця у другій поспіль очній грі в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Неаполі на “Сан-Паоло” відбувся один із центральних поєдинків четвертого туру Ліги чемпіонів в якому в групі С “ПСЖ” в гостях звів баталію із “Наполі” внічию, інформує УНН.
Нічийний результат 1:1 матчу можна цілком назвати справедливим. У першому таймі краще був “ПСЖ”, який пішов на перерву з мінімальною перевагою (гол в активі Берната). Але після відпочинку “Наполі” збільшив темп, провів масу хороших атак і зрівняв рахунок з пенальті зусиллями Інсіньє. Надалі обидві команди намагалися вирвати перемогу, але в підсумку задовольнялися другою поспіль мировою.
“Ми добре грали. Ми відмінно провели перший тайм і зараз розчаровані тим, що не здобули перемогу”, — зазначив представник парижан Дракслер.
Примітно, що лідер неаполітанців Марек Гамшик провів рекордний 512-й матч за “Наполі”.
Варто зазначити, що у Парижі команди поділили очки (2:2). Тепер “Наполі” здобув 6 очок і наздогнав “Ліверпуль”. Парижани відстають тільки на один бал.