"Наполи" и "ПСЖ" не выявили победителя во второй подряд очной игре в ЛЧ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107621 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115236 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153350 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147008 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137672 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128774 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173036 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Наполи" и "ПСЖ" не выявили победителя во второй подряд очной игре в ЛЧ

"Наполи" и "ПСЖ" не выявили победителя во второй подряд очной игре в ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 7786 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Неаполе на "Сан-Паоло" состоялся один из центральных поединков четвертого тура Лиги чемпионов в котором в группе С "ПСЖ" в гостях свел баталию с "Наполи" вничью, информирует УНН.

Ничейный результат 1:1 матча можно вполне назвать справедливым. В первом тайме лучше был “ПСЖ”, который ушел на перерыв с минимальным преимуществом (гол в активе Берната). Но после отдыха “Наполи” увеличил темп, провел массу хороших атак и сравнял счет с пенальти усилиями Инсинье. В дальнейшем обе команды пытались вырвать победу, но в итоге довольствовались второй подряд мировым.

“Мы хорошо играли. Мы отлично провели первый тайм и сейчас разочарованы тем, что не победили”, — отметил представитель парижан Дракслер.

Примечательно, что лидер неаполитанцев Марек Гамшик провел рекордный 512-й матч за “Наполи”.

Стоит отметить, что в Париже команды поделили очки (2:2). Теперь “Наполи” получил 6 очков и догнал “Ливерпуль”. Парижане отстают только на один балл.

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