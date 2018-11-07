"Наполи" и "ПСЖ" не выявили победителя во второй подряд очной игре в ЛЧ

Ничейный результат 1:1 матча можно вполне назвать справедливым. В первом тайме лучше был “ПСЖ”, который ушел на перерыв с минимальным преимуществом (гол в активе Берната). Но после отдыха “Наполи” увеличил темп, провел массу хороших атак и сравнял счет с пенальти усилиями Инсинье. В дальнейшем обе команды пытались вырвать победу, но в итоге довольствовались второй подряд мировым.

“Мы хорошо играли. Мы отлично провели первый тайм и сейчас разочарованы тем, что не победили”, — отметил представитель парижан Дракслер.

Примечательно, что лидер неаполитанцев Марек Гамшик провел рекордный 512-й матч за “Наполи”.

Стоит отметить, что в Париже команды поделили очки (2:2). Теперь “Наполи” получил 6 очков и догнал “Ливерпуль”. Парижане отстают только на один балл.