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Напливу туристів із материкової України у Крим на травневі свята не спостерігається - О.Слободян

Київ • УНН

 • 8746 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. На травневі свята збільшення туристів з материкової України до Криму не спостерігається, хоча російські ЗМІ намагаються створити ілюзію напливу відпочивальників. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олег Слободян, передає УНН.

Напливу туристів із материкової України у Крим на травневі свята не спостерігається - О.Слободян

“Російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку „вдалого“ початку туристичного сезону та заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку із материкової України. Нібито, лише через КПВВ „Чогнар“ до Криму прослідувало понад 18, 5 тисяч осіб. Але статистика говорить зовсім про інше...”, — написав О.Слободян.

Згідно з наведеними ним даними, "з 29 квітня по 3 травня тенденції на збільшення пасажиро-транспортного потоку через контрольний пункт в’їзду — виїзду "Чонгар" не було".

“До прикладу, якщо протягом 5 робочих днів (з 24 квітня по 28 квітня) адмінмежу у напрямку окупованого півострову у цьому КПВВ перетнуло 11,7 тисяч осіб та 2,4 тисяч транспортних засобів, то за 5 вихідних днів (з 29.04 по 3.05) прикордонники до анексованого Криму встановленим порядком оформили 9,7 тисяч осіб та 1.5 тисячі транспортних засобів”, — написав О.Слободян.

За його словами, у порівнянні з минулорічним періодом травневих свят, пасажиропотік лише через контрольний пункт “Чонгар” у напрямку анексованого півострову у 2017 році знизився на 60 % та транспортний — на 62 %.

“Наразі перед другою частиною травневих свят тенденція така ж сама. Якщо за минулу добу (4 травня) адмінмежу до окупованого півострову через усі КПВВ перетнуло понад 3 200 осіб та 520 транспортних засобів то за добу 4 квітня 2016 року до Криму прослідувало майже 3 700 осіб та 660 транспортних засобів”, — також написав на своїй сторінці О.Слободян.

Нагадаємо, зранку 30 квітня на адмінмежі з Кримом зупинилося у чергах близько 60 автівок.

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