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Наплыва туристов из материковой Украины в Крым на майские праздники не наблюдается - О.Слободян

Киев • УНН

 • 8746 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. На майские праздники увеличение туристов из материковой Украины в Крыму не наблюдается, хотя российские СМИ пытаются создать иллюзию наплыва отдыхающих. Об этом на своей странице в Facebook написал Олег Слободян, передает УНН.

Наплыва туристов из материковой Украины в Крым на майские праздники не наблюдается - О.Слободян

"Российские СМИ оккупированного Крыма активно пытаются создать картинку "удачного" начала туристического сезона и заявляют об увеличении на майские праздники пассажиро-транспортного потока из материковой Украиной. Якобы, только через КПВВ "Чогнар" в Крым проследовало более 18 5000 человек. Но статистика говорит совсем о другом...", - написал О.Слободян.

Согласно приведенным им данным, "с 29 апреля по 3 мая тенденции на увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольный пункт въезда - выезда "Чонгар" не было".

"К примеру, если в течение 5 рабочих дней (с 24 апреля по 28 апреля) админграницы в направлении оккупированного полуострова в этом КПВВ пересекло 11700 человек и 2400 транспортных средств, то за 5 выходных дней (с 29.04 по 3.05) пограничники в аннексированном Крыму установленным порядком оформили 9700 человек и 1,5 тыс. транспортных средств", - написал О.Слободян.

По его словам, по сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт "Чонгар" в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный - на 62%.

"Сейчас перед второй частью майских праздников тенденция такая же. Если за прошедшие сутки (4 мая) админграницы оккупированного полуострова через все КПВВ пересекло более 3200 человек и 520 транспортных средств может за сутки 4 апреля 2016 в Крым последовало почти 3700 человек и 660 транспортных средств", - также написал на своей странице О.Слободян.

Напомним, утром 30 апреля на админграницах с Крымом остановилось в очередях около 60 автомобилей.

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