Напівголий "міліціонер Криму" чіплявся до людей біля одеської мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Одесі біля мерії затримали напівголого чоловіка, який чіплявся до людей. При собі він мав посвідчення міліції Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар одного з профільних віце-мерів Микола Покровський, передає УНН.
"На Думській площі групою швидкого реагування КУ "Муніциальна варта" було затримано чоловіка, який чіплявся до перехожих та поводив себе неадекватно. При ньому було знайдено прострочене посвідчення міліції АР Крим", - повідомив Покровський.
За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
"Запаху алкоголю він не мав, але мав інші ознаки сп'яніння", - додав прес-секретар.
Чоловіка доставили у відділ поліції.
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