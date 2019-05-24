Напівголий "міліціонер Криму" чіплявся до людей біля одеської мерії

КИЇВ. 24 травня. УНН. В Одесі біля мерії затримали напівголого чоловіка, який чіплявся до людей. При собі він мав посвідчення міліції Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар одного з профільних віце-мерів Микола Покровський, передає УНН.