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У Росії п'яний священик порізав ченця

У Росії п'яний священик порізав ченця

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У Росії поліцейські затримали священика Троїце-Сергієвої лаври, підозрюваного в нападі на ченця. Про це повідомляє агентство "Москва", посилаючись на джерела в правоохоронних органах, передає УНН.

"За попередніми даними, в Троїце-Сергієвій лаврі священик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наніс поранення ченцеві монастиря, якого запідозрив у прийомі від прихожан молитовних записок і викраденні грошей. Потерпілому надають необхідну допомогу, а підозрюваного священнослужителя затримали", - сказав співрозмовник агентства.

У той же час, у прес-службі правоохоронці Московської області повідомили, що підозрюваного в нападі на літнього чоловіка затримано.

"У Сергієво-Посадський районну лікарню доставили 62-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями. В результаті оперативно-розшукових заходів співробітниками карного розшуку встановлений і затриманий чоловік 1958 року народження, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень потерпілому", - сказали в прес-центрі.

Його доставили у відділ поліції для з'ясування всіх обставин події. Наразі стосовно затриманого порушили кримінальну справу про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, в Херсонській області невідомі в формі поліції здійснили зухвалий розбійний напад.

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