Напередодні Великодня ДСНС перевірить стан пожежної безпеки культових споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Напередодні Великодня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуації України перевірять стан пожежної безпеки культових споруд. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Наближається одне з найбільших релігійних свят — Великдень. Це свято пов’язане із скупченням великої кількості людей в храмах та масовим використанням відритого вогню, зокрема свічок, у культових спорудах. Саме тому впродовж березня по всій території України співробітники ДСНС проводять ряд заходів, спрямованих на гарантування пожежної та техногенної безпеки у церквах, а також заходів з попередження виникнення надзвичайних подій у храмах під час богослужінь”, — йдеться в повідомлені.
Так, впродовж цього тижня фахівці ДСНС відвідували культові споруди Луганської, Волинської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Херсонської, Житомирської областей. В першу чергу, рятувальники здійснюють перевірки стану пожежної безпеки приміщень. Під час рейдів співробітники Служби порятунку звертають особливу увагу на наявність у будівлях вогнегасників, шляхів евакуації прихожан, протипожежного водопостачання та сигналізації, знаків пожежної безпеки, стан утримання електрогосподарства та приладів опалення.
Подібні заходи продовжуватимуться й надалі до початку Великодніх свят.
Нагадаємо, сьогодні християни західного обряду, зокрема віряни католицької церкви, святкують Великдень.