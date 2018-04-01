Накануне Пасхи ГоСЧС проверит состояние пожарной безопасности культовых сооружений

"Приближается один из самых больших религиозных праздников - Пасха. Этот праздник связан со скоплением большого количества людей в храмах и массовым использованием отрытого огня, в частности свечей, в культовых сооружениях. Именно поэтому на протяжении марта по всей территории Украины сотрудники ГоСЧС проводят ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений , - говорится в сообщении.

Так, в течение этой недели специалисты ГоСЧС посещали культовые сооружения Луганской, Волынской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской, Житомирской областей. В первую очередь, спасатели проводят проверки состояния пожарной безопасности помещений. Во время рейдов сотрудники службы спасения обращают особое внимание на наличие в зданиях огнетушителей, путей эвакуации прихожан, противопожарного водоснабжения и сигнализации, знаков пожарной безопасности, состояние содержания электрохозяйства и приборов отопления.

Подобные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем к началу Пасхальных праздников.

Напомним, сегодня христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, празднуют Пасху.