Напередодні травневих свят пункти пропуску в зоні АТО перетнули понад 33 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 33,4 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Так, КПВВ “Майорське” перетнуло 8215 осіб та 1060 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8300 осіб та 1480 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6960 осіб та 1660 транспортних засобів; “Гнутове” — 3750 осіб та 1000 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6160 осіб.
Крім того, 30 квітня вранці біля КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 60/120; “Мар’їнка” — 120/80; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 0/0.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка” з гранатометів.