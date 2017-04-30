Накануне майских праздников пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 33 тыс. человек

Так, КПВВ "Майорское" пересекло 8215 человек и 1060 транспортных средств; "Марьинка" - 8300 человек и 1480 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6960 человек и 1660 транспортных средств; "Гнутово" - 3750 человек и 1000 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6160 человек.

Кроме того, 30 апреля утром у КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/120; "Марьинка" - 120/80; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/0.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" из гранатометов.