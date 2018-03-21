Напередодні Дня Волі: у Білорусі арештовують активістів і опозиційних лідерів
Київ • УНН
МІНСЬК-КИЇВ. 21 березня. УНН. Білоруська міліція проводить затримання активістів і політиків, які підтримували проведення ходи в День Волі, до дня столітнього ювілею Білоруської Народної Республіки. Про це передає УНН з посиланням на Белсат.
"Про затримання В'ячеслава Сівчика повідомила активістка Олена Толстая. За її словами, Сівчик встиг подзвонити їй. Зараз він знаходиться в Центральному РУВС. Затримання відбулося біля будинку Сівчика. Активіст Максим Вінярський затриманий, зараз знаходиться в РУВС Першотравневого району", - пише ЗМІ.
За даними правозахисного центру "Весна", міліція також затримала Володимира Некляєва, одного з опозиційних лідерів. За попередніми даними, він був доставлений в Ленінський РВВС. У той же час у відділенні кажуть, що політика там немає, поки його адвокат намагався з'ясувати, куди відвезли політика.
Крім того, відомо, що міліція шукає і Миколу Статкевича, одного з лідерів опозиції.
Як повідомляв УНН, в Мінську заборонили проводити ходу, але дозволили організувати концерт. У той же час активісти заявили, що проведуть акцію, незважаючи на заборону, повідомивши, попередньо міську владу.