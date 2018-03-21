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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 357 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9076 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Накануне Дня Воли: в Беларуси арестовывают активистов и оппозиционных лидеров

Киев  •  УНН

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МИНСК-КИЕВ. 21 марта. УНН. Белорусская милиция проводит задержания активистов и политиков, которые поддерживали проведение шествия в День Воли, ко дню столетнего юбилея Белорусской Народной Республики. Об этом передает УНН со ссылкой на Белсат.

"О задержании Вячеслава Сивчика сообщила активистка Елена Толстая. По ее словам, Сивчик успел позвонить ей. Сейчас он находится в Центральном РУВД. Задержание произошло возле дома Сивчика. Активист Максим Винярский задержан, сейчас находится в РУВД Первомайского района", - пишет СМИ.

По данным Правозащитного центра "Весна", милиция также задержала Владимира Некляева, одного из оппозиционных лидеров. По предварительным данным, он был доставлен в Ленинский РУВД. В тоже время в отделении говорят, что политика там нет, пока его адвокат пытался выяснить, куда увезли политика.

Кроме того, известно, что милиция ищет и Николая Статкевича, одного из лидеров оппозиции.

Как сообщал УНН, в Минске запретили проводить шествие, но разрешили организовать концерт. В тоже время активисты заявили, что проведут акцию, несмотря на запрет, уведомив, предварительно городские власти.

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