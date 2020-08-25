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Напередодні Дня Незалежності МХП влаштував кіно-свято в Миронівці, Каневі та Степанцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Напередодні Дня Незалежності України, 21-23 серпня, у Миронівці, Каневі та Степанцях відбулися кіно-покази просто неба. Глядачі отримали змогу побачити касові хіти “Фокстер і Макс” і “Мої думки тихі” та потрапити на прем’єрний показ довгоочікуваного фільму-притчі “Толока” за участі режисера Михайла Іллєнка, повідомляє УНН.

Напередодні Дня Незалежності МХП влаштував кіно-свято в Миронівці, Каневі та Степанцях

Організатором кіно-свята виступив Благодійний фонд “МХП — Громаді” в партнерстві з Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!”.

Директорка Благодійного фонду “МХП — Громаді” Тетяна Волочай розповіла, що їх фонд найбільше пишається проектами, спрямованими на культурний розвиток українців.

“Серед усіх проєктів, які реалізуються Благодійним фондом "МХП — Громаді“, цим я пишаюсь найбільше! Ми даємо людям їжу для роздумів і безпечне та цікаве дозвілля. У той же час, ми сприяємо розвитку та популяризації сучасного українського кінематографа та надаємо майданчик для спілкування його авторів з безпосереднім глядачем. Це вдвічі цінніше в невеликих містах та селах, таких, як Миронівка, Канів і Степанці, де, на жаль, немає постійно діючих кінотеатрів”, — відзначила Тетяна Волочай.

Вже 22 серпня Канів приймав у себе особливу кіно-подію — прем’єрний спецпоказ довгоочікуваного фільму-притчі “Толока” за шевченківськими мотивами. Презентував стрічку сам режисер, Михайло Іллєнко. Ідею картини, на яку його надихнув старший брат, Юрій Іллєнко, маестро виношував понад 50 років. В гостей була змога взяти автограф та поспілкуватися з автором.

“Якось давно Юрій мені сказав: "Ось дивись, хата - це не просто споруда, це — стратегія виживання України, стратегія незнищенності України. І яка б не була біда: чи то блискавка, чи то війна, але згоріла хата. І нова хата, навіть якщо і не на цьому місті, але з’явиться. Люди протягом одного дня піднімають стіни, і це — шанс на виживання, шанс на продовження життя“. Мене ці слова дуже вразили”, — розповів Михайло Іллєнко, режисер “Толоки”.

Завершенням кіно-свята від МХП став показ ліричної комедії “Мої думки тихі”, що відбувся в Степанцях 23 серпня, на День Державного Прапора. Люди з усієї Степанецької громади зібрались на стадіоні “Маракана”.

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