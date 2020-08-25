Накануне Дня Независимости МХП устроил кино-праздник в Мироновке, Каневе и Степанцах

Организатором кино-праздника выступил Благотворительный фонд "МХП - Общине" в партнерстве с Ассоциацией "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!".

Директор Благотворительного фонда "МХП - Общине" Татьяна Волочай рассказала, что их фонд больше всего гордится проектами, направленными на культурное развитие украинцев.

"Среди всех проектов, которые реализуются Благотворительным фондом "МХП - Общине", этим я горжусь больше всего! Мы даем людям пищу для размышлений и безопасный и интересный досуг. В то же время, мы способствуем развитию и популяризации современного украинского кинематографа и предоставляем площадку для общения его авторов с непосредственным зрителем. Это вдвое ценнее в небольших городах и селах, таких, как Мироновка, Канев и Степанцы, где, к сожалению, нет постоянно действующих кинотеатров", - отметила Татьяна Волочай.

Уже 22 августа Канев принимал у себя особое кино-событие - премьерный спецпоказ долгожданного фильма-притчи "Толока" за шевченковскими мотивами. Представил ленту сам режиссер, Михаил Ильенко. Идею картины, на которую его вдохновил старший брат, Юрий Ильенко, маэстро вынашивал более 50 лет. У гостей была возможность взять автограф и пообщаться с автором.

"Как-то давно Юрий мне сказал: "Вот смотри, дом - это не просто сооружение, это - стратегия выживания Украины, стратегия нерушимости Украины. И какая бы ни была беда: будь то молния, будь то война, но сгорел дом. И новый дом, даже если и не на этом месте, но появится. Люди в течение одного дня поднимают стены, и это - шанс на выживание, шанс на продолжение жизни". Меня эти слова очень поразили", - рассказал Михаил Ильенко, режиссер "Толоки" .

Завершением кино-праздника от МХП стал показ лирической комедии "Мои мысли тихие", который состоялся в Степанцах 23 августа, на День Государственного Флага. Люди со всей Степанецкой общины собрались на стадионе "Маракана".