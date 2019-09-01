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Напередодні Brexit у Британії різко збільшилася кількість мігрантів

Напередодні Brexit у Британії різко збільшилася кількість мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. З 22 серпня у Велику Британію через Ла-Манш прибуло біля 200 нелегальних мігрантів, включаючи 41 дитину. Мігрантів підганяють чутки про посилення прикордонного контролю після виходу Великої Британії з Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Всього за 2019 рік пролив Ла-Манш перетнуло більше тисячі мігрантів, тоді як у минулому році – лише 300.

Більшість мігрантів намагаються переправитися на надувних човнах з підвісних моторів, які можуть спокійно перевозити близько шести осіб. Представники благодійних організацій, до допомагають біженцям, зазначають, що нелегальні перевізники мають біля 30 таких човнів. При цьому тепер вони відправляються переповненими, що суттєво збільшує ризики.

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател обговорила з французьким колегою Крістофом Кастанером посилення боротьби проти злочинців, що займаються перевезенням нелегальної мігрантів через Ла-Манш. Британська сторона готова збільшити виплати Франції за вирішення проблеми мігрантів.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив, що всі, хто прибуде до Великої Британії нелегально, будуть відправлені назад.

Нагадаємо, британський спецназ затримав мігрантів, що захопили італійське судно.

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