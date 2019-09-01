Накануне Brexit в Британии резко увеличилось количество мигрантов

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 3611 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124252 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115743 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121577 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126158 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151370 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150814 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140735 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 196323 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
Накануне Brexit в Британии резко увеличилось количество мигрантов

Накануне Brexit в Британии резко увеличилось количество мигрантов

Киев  •  УНН

 • 9859 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. С 22 августа в Великобританию через Ла-Манш прибыло около 200 нелегальных мигрантов, включая 41 ребенка. Мигрантов подгоняют слухи об усилении пограничного контроля после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Всего за 2019 год пролив Ла-Манш пересекли более тысячи мигрантов, тогда как в прошлом году - только 300.

Большинство мигрантов пытаются переправиться на надувных лодках с подвесными моторами, которые могут спокойно перевозить около шести человек. Представители благотворительных организаций, которые помогают беженцам, отмечают, что нелегальные перевозчики имеют около 30 таких лодок. При этом теперь они отправляются переполненными, что существенно увеличивает риски.

Министр внутренних дел Прити Пател обсудила с французским коллегой Кристофом Кастанером усиления борьбы против преступников, занимающихся перевозкой нелегальной мигрантов через Ла-Манш. Британская сторона готова увеличить выплаты Франции за решение проблемы мигрантов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что все, кто прибудет в Великобританию нелегально, будут отправлены обратно.

Напомним, британский спецназ задержал мигрантов, что захватили итальянское судно.

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