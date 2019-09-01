Накануне Brexit в Британии резко увеличилось количество мигрантов

Всего за 2019 год пролив Ла-Манш пересекли более тысячи мигрантов, тогда как в прошлом году - только 300.

Большинство мигрантов пытаются переправиться на надувных лодках с подвесными моторами, которые могут спокойно перевозить около шести человек. Представители благотворительных организаций, которые помогают беженцам, отмечают, что нелегальные перевозчики имеют около 30 таких лодок. При этом теперь они отправляются переполненными, что существенно увеличивает риски.

Министр внутренних дел Прити Пател обсудила с французским коллегой Кристофом Кастанером усиления борьбы против преступников, занимающихся перевозкой нелегальной мигрантов через Ла-Манш. Британская сторона готова увеличить выплаты Франции за решение проблемы мигрантов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что все, кто прибудет в Великобританию нелегально, будут отправлены обратно.

Напомним, британский спецназ задержал мигрантов, что захватили итальянское судно.