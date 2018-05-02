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Нападнику, який убив людину в Умані, оголосили про підозру

Київ • УНН

 • 5733 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Чоловіку, який нападав на людей та завдавав їм тілесні ушкодження в Умані, оголосили про підозру. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Черкаської області, передає УНН.

Нападнику, який убив людину в Умані, оголосили про підозру

Нападнику оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Внаслідок нападу молодика постраждали п’ятеро осіб. Вони звернулися за допомогою до медичних закладів міста.

"До Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з готелів міста виявлено труп працівника з явними ознаками насильницької смерті. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. В цей час до поліції надійшло ще ряд повідомлень про чоловіка, який вчиняє напади на перехожих та наносить їм різні тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.

Нападника затримали на місці.

Нагадаємо, в Умані чоловік скоїв напад на декількох осіб.

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