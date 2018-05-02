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Нападавшему, который убил человека в Умани, объявили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Мужчине, который нападал на людей и наносил им телесные повреждения в Умани, объявили о подозрении. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области, передает УНН.

Нападавшему, который убил человека в Умани, объявили о подозрении

Нападавшему объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

В результате нападения молодого человека пострадали пять человек. Они обратились за помощью в медицинские учреждения города.

"В Уманский отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении одной из гостиниц города обнаружен труп работника с явными признаками насильственной смерти. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа. В это время в полицию поступило еще ряд сообщений о мужчине, который совершает нападения на прохожих и наносит им различные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали на месте.

Напомним, в Умани мужчина совершил нападение на нескольких человек.

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