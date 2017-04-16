Нападники на автобус "Боруссії" могли використати вибухівку з арсеналу армії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Вибухівка, використана для нападу на автобус футбольного клубу “Боруссія”, може походити з арсеналів Бундесверу, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначається, вибухова речовина в бомбах, які були використані для нападу на автобус футбольного клубу “Боруссія” (Дортмунд), може мати стосунок до німецької армії — Бундесверу.
“Військові детонатори, використані для скоєння нападу, вказують на професійну підготовку організаторів. Напад на автобус футбольної команди розслідує спецпідрозділ Федерального управління з кримінальних справ, до якого входить понад сотня співробітників”, — йдеться у повідомленні.
Водночас у Федеральному управлінні з кримінальних справ відмовилися підтверджувати чи спростовувати інформацію ЗМІ щодо можливого походження вибухівки. За словами речника відомства, для таких тверджень надто рано. Слідчі розглядають багато версій того, хто міг організувати теракт.
Слідчі сумніваються, що до нападу причетні ісламістські терористичні організації. Після вибухів знайшли та отримали кілька записок та листів із зізнаннями. Три записки ідентичного змісту, знайдені поблизу місць вибуху, нібито написали ісламісти. Згодом в інтернеті з’явилося зізнання щодо теракту, яке нібито походить від лівих екстремістів. Окрім того, в суботу стало відомо, що берлінська газета “Der Tagesspiegel” отримала електронного листа з зізнанням, який начебто вказує на правих екстремістів. У федеральній прокуратурі перевіряють автентичність цього мейлу.
Нагадаємо, 11 квітня біля клубного автобусу “Боруссії” пролунало три вибухи. Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок. Повідомляють, що він отримав перелом променевої кістки.
Поліція повідомляла, що вибухи біля автобусу “Боруссії” здійснили за допомогою “серйозної вибухівки”.