Нападавшие на автобус "Боруссии" могли использовать взрывчатку из арсенала армии - СМИ

Как отмечается, взрывчатое вещество в бомбах, которые были использованы для нападения на автобус футбольного клуба “Боруссия” (Дортмунд), может иметь отношение к немецкой армии — бундесвера.

“Военные детонаторы, использованные для совершения нападения, указывают на профессиональную подготовку организаторов. Нападение на автобус футбольной команды расследует спецподразделение Федерального управления по уголовным делам, в который входит более сотни сотрудников”, — говорится в сообщении.

В то же время в Федеральном управлении по уголовным делам отказались подтверждать или опровергать информацию СМИ о возможном происхождении взрывчатки. По словам представителя ведомства, для таких утверждений слишком рано. Следователи рассматривают много версий того, кто мог организовать теракт.

Следователи сомневаются, что к нападению причастны исламистские террористические организации. После взрывов нашли и получили несколько записок и писем с признаниями. Три записки идентичного содержания, найденные вблизи мест взрыва якобы написали исламисты. Впоследствии в интернете появилось признание о теракте, якобы происходит от левых экстремистов. Кроме того, в субботу стало известно, что берлинская газета “Der Tagesspiegel” получила электронное письмо с признанием, которое якобы указывает на правой экстремистов. В федеральной прокуратуре проверяют подлинность этого мейла.

Напомним, 11 апреля у клубного автобуса “Боруссии” прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости.

Полиция сообщала, что взрывы возле автобуса “Боруссии” осуществили с помощью “серьезной взрывчатки”.