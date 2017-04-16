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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26885 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91257 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146795 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112945 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114237 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111117 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Нападавшие на автобус "Боруссии" могли использовать взрывчатку из арсенала армии - СМИ

Нападавшие на автобус "Боруссии" могли использовать взрывчатку из арсенала армии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8436 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Взрывчатка, используемая для нападения на автобус футбольного клуба "Боруссия" может происходить из арсеналов Бундесвера, передает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечается, взрывчатое вещество в бомбах, которые были использованы для нападения на автобус футбольного клуба “Боруссия” (Дортмунд), может иметь отношение к немецкой армии — бундесвера.

“Военные детонаторы, использованные для совершения нападения, указывают на профессиональную подготовку организаторов. Нападение на автобус футбольной команды расследует спецподразделение Федерального управления по уголовным делам, в который входит более сотни сотрудников”, — говорится в сообщении.

В то же время в Федеральном управлении по уголовным делам отказались подтверждать или опровергать информацию СМИ о возможном происхождении взрывчатки. По словам представителя ведомства, для таких утверждений слишком рано. Следователи рассматривают много версий того, кто мог организовать теракт.

Следователи сомневаются, что к нападению причастны исламистские террористические организации. После взрывов нашли и получили несколько записок и писем с признаниями. Три записки идентичного содержания, найденные вблизи мест взрыва якобы написали исламисты. Впоследствии в интернете появилось признание о теракте, якобы происходит от левых экстремистов. Кроме того, в субботу стало известно, что берлинская газета “Der Tagesspiegel” получила электронное письмо с признанием, которое якобы указывает на правой экстремистов. В федеральной прокуратуре проверяют подлинность этого мейла.

Напомним, 11 апреля у клубного автобуса “Боруссии” прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости.

Полиция сообщала, что взрывы возле автобуса “Боруссии” осуществили с помощью “серьезной взрывчатки”.

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