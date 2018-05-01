Нападникам на Найєма оголосили підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозри, передає УНН з посиланням на прокуратуру міста Києва.
“Київська прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій та нанесенню тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі-Масі Найєму”, — сказано в повідомленні.
Затриманим оголосили про підозру за хуліганство, вчинене групою осіб. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Зазначається, що трьох нападників вдалося затримати. Це 19-річний та двоє 22-річних молодиків. Двоє з них є громадянами Росії. В Україні вони перебувають на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один — громадян України.
Автомобіль “Mercedes Геленваген”, на якому їздили зловмисники, вилучено та поміщено на штрафмайданчик.
Крім того, заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Його дії кваліфіковано як умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості.
Правоохоронці намагаються встановити його місцеперебування. Зловмисника збираються оголосити у розшук.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня 2018 року біля Бесарабського ринку.