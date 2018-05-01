Напавшим на Найема объявили подозрения

“Киевская прокуратура объявила подозрения злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему”, — говорится в сообщении.

Задержанным объявили о подозрении за хулиганство, совершенное группой лиц. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что трех нападающих удалось задержать. Это 19-летний и двое 22-летних парней. Двое из них являются гражданами России. В Украине они находятся на основании свидетельств о временном проживании, еще один — гражданин Украины.

Автомобиль “Mercedes Геленваген”, на котором ездили злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному мужчине, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Его действия квалифицированы как умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Правоохранители пытаются установить его местонахождение. Злоумышленника собираются объявить в розыск.

Напомним, Найема избили вечером 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка.