Нападника національної команди України повернули до складу молодіжної збірної

Нападник "Динамо" спершу був викликаний до команди Олександра Головка, утім пошкодження Артема Кравця змусило Андрія Шевченка довикликати Бєсєдіна до головної команди.

Форвард встиг провести декілька тренувань з національною збірною і за рішенням тренерського штабу відправлений на підсилення молодіжної збірної.

Додамо, що найближчий матч відбору до ЧЄ-2019 серед 21-річних "жовто-блакитні" проведуть 10-го листопада проти лідера групи 4 – Англії у якої 10 очок. Наразі у команди Головка 5 пунктів і 4-й рядок із 6 команд.