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Нападника національної команди України повернули до складу молодіжної збірної

Нападника національної команди України повернули до складу молодіжної збірної

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Форвард київського "Динамо" та національної збірної України Артем Бєсєдін допоможе команді U-21 в зустрічах проти однолітків з Англії та Шотландії. Про це інформує прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.

Нападник "Динамо" спершу був викликаний до команди Олександра Головка, утім пошкодження Артема Кравця змусило Андрія Шевченка довикликати Бєсєдіна до головної команди.

Форвард встиг провести декілька тренувань з національною збірною і за рішенням тренерського штабу відправлений на підсилення молодіжної збірної.

Додамо, що найближчий матч відбору до ЧЄ-2019 серед 21-річних "жовто-блакитні" проведуть 10-го листопада проти лідера групи 4 – Англії у якої 10 очок. Наразі у команди Головка 5 пунктів і 4-й рядок із 6 команд.

Українські Національні Новини

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