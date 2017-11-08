Нападающего национальной команды Украины вернули в состав молодежной сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин поможет команде U-21 во встречах против сверстников из Англии и Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Нападающий "Динамо" сначала был вызван к команде Александра Головко, впрочем повреждения Артема Кравца заставило Андрея Шевченко вызвать Беседина в главную команду.
Форвард успел провести несколько тренировок с национальной сборной и по решению тренерского штаба отправлен на усиление молодежной сборной.
Добавим, что ближайший матч отбора к ЧЕ-2019 среди 21-летних "желто-голубые" проведут 10-го ноября против лидера группы 4 - Англии в которой 10 очков. Сейчас у команды Головка 5 пунктов и 4-ю строчку с 6 команд.