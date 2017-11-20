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Нападник Зозуля забив четвертий гол за "Альбасете"

Нападник Зозуля забив четвертий гол за "Альбасете"

Київ • УНН

 • 19420 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Український нападник іспанського клубу “Альбасете” Роман Зозуля знову відзначився забитим голом у зустрічі іспанської Сегунди, інформує УНН з посиланням на сайт команди форварда.

У матчі 15-го туру другого іспанського дивізіону 27-річний українець вивів свою команду вперед на 38 хвилині матчу проти “Реус Депортіво”. Після розіграшу штрафного і ще одного удару гравця “Альбасете”, м’яч потрапив до Зозулі, і українець реалізував момент, пробивши під поперечину. Однак серб Деян Лекіч зрівняв рахунок у другій половині — 1:1.

Варто відзначити, що нічия дозволила “Альбасете” піднятись на дві сходинки і зараз команда Зозулі займає 14 місце з 17 очками в активі. У наступному турі “Альбасете” спробує виграти у хіхонського “Спортінгу”, який наразі займає 6-й рядок.

Зауважимо, що Зозуля забив у другому турі поспіль та 4-й гол сумарно у Сегунді.

Тиждень тому його гол допоміг обіграти “Альмерію”.

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