Нападающий Зозуля забил четвертый гол за "Альбасете"

В матче 15-го тура второго испанского дивизиона 27-летний украинец вывел свою команду вперед на 38 минуте матча против “Реус Депортиво”. После розыгрыша штрафного и еще один удар игрока “Альбасете”, мяч попал к Зозули, и украинец реализовал момент, пробив под перекладину. Однако серб Деян Лекич сравнял счет во второй половине — 1: 1.

Стоит отметить, что ничья позволила “Альбасете” подняться на две ступеньки и сейчас команда Зозули занимает 14 место с 17 очками в активе. В следующем туре “Альбасете” попытается выиграть в хихонского “Спортинга”, который сейчас занимает 6-ю строчку.

Заметим, что Зозуля забил во втором туре подряд и 4-й гол суммарно в Сегунде.

Неделю назад его гол помог обыграть “Альмерию”.