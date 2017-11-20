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Нападающий Зозуля забил четвертый гол за "Альбасете"

Нападающий Зозуля забил четвертый гол за "Альбасете"

Киев  •  УНН

 • 19417 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинский нападающий испанского клуба “Альбасете” Роман Зозуля снова отличился забитым голом во встрече испанской Сегунды, информирует УНН со ссылкой на сайт команды форварда.

В матче 15-го тура второго испанского дивизиона 27-летний украинец вывел свою команду вперед на 38 минуте матча против “Реус Депортиво”. После розыгрыша штрафного и еще один удар игрока “Альбасете”, мяч попал к Зозули, и украинец реализовал момент, пробив под перекладину. Однако серб Деян Лекич сравнял счет во второй половине — 1: 1.

Стоит отметить, что ничья позволила “Альбасете” подняться на две ступеньки и сейчас команда Зозули занимает 14 место с 17 очками в активе. В следующем туре “Альбасете” попытается выиграть в хихонского “Спортинга”, который сейчас занимает 6-ю строчку.

Заметим, что Зозуля забил во втором туре подряд и 4-й гол суммарно в Сегунде.

Неделю назад его гол помог обыграть “Альмерию”.

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