Нападник Зозуля оформив перший гол в 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Український нападник “Альбасете” Роман Зозуля відзначився голом у поєдинку 39-го туру іспанської Сегунди проти хіхонського “Спортінга”, повідомляє кореспондент УНН.
Зозуля відновив паритет, забивши на 69-й хвилині поєдинку. Альваро Хіменез навісив до штрафного майданчику, де українець вдало пробив головою — 1:1.
Форвард також забив на 62-й хвилині, однак цей гол арбітр скасували після фіксації положення поза грою.
Цей гол став для українця першим у нинішньому році. Загалом він має 4 голи і два асисти в сезоні.
Додамо, “Альбасете” набрав 46 очок і тільки на один бал відірвався від зони вильоту.