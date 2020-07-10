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Нападник Зозуля оформив перший гол в 2020 році

Нападник Зозуля оформив перший гол в 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Український нападник “Альбасете” Роман Зозуля відзначився голом у поєдинку 39-го туру іспанської Сегунди проти хіхонського “Спортінга”, повідомляє кореспондент УНН.

Зозуля відновив паритет, забивши на 69-й хвилині поєдинку. Альваро Хіменез навісив до штрафного майданчику, де українець вдало пробив головою — 1:1.

Форвард також забив на 62-й хвилині, однак цей гол арбітр скасували після фіксації положення поза грою.

Цей гол став для українця першим у нинішньому році. Загалом він має 4 голи і два асисти в сезоні.

Додамо, “Альбасете” набрав 46 очок і тільки на один бал відірвався від зони вильоту.

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