Нападающий Зозуля оформил первый гол в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Украинский нападающий “Альбасете” Роман Зозуля отметился голом в поединке 39-го тура испанской Сегунды против хихонского “Спортинга”, сообщает корреспондент УНН.
Зозуля восстановил паритет, забив на 69-й минуте поединка. Альваро Хименес навесил в штрафную, где украинец удачно пробил головой — 1:1.
Форвард также забил на 62-й минуте, однако этот гол арбитр отменили после фиксации положения вне игры.
Этот гол стал для украинца первым в нынешнем году. В целом он имеет 4 гола и два ассиста в сезоне.
Добавим, “Альбасете” набрал 46 очков и только на один балл оторвался от зоны вылета.