Нападник збірної України заробив вилучення в іноземному чемпіонаті

25-річний нападник “Гента” був вилучений на 22-й хвилині поєдинку чемпіонату Бельгії проти “Кортрейка”. Наш земляк штовхнув руками в спину Петара Голубовича, у якого не було м’яча. Рефері вирушив продемонструвати пряму червону картку.

Наш Роман Безус провів на полі увесь поєдинок, який завершився для “Гента” фіаско — 0:1.

Додамо, що для 25-річного Яремчука поєдинок проти “Кортрейка” став 22-м в поточному сезоні. На рахунку українця — 11 голів і чотири асисти.