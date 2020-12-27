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Нападник збірної України заробив вилучення в іноземному чемпіонаті

Київ • УНН

 • 10455 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Форвард збірної України Роман Яремчук отримав першу червону картку за часи виступів у вищих дивізіонах чемпіонатів Європи, передає УНН з посиланням на сайт "Генту".

Нападник збірної України заробив вилучення в іноземному чемпіонаті

25-річний нападник “Гента” був вилучений на 22-й хвилині поєдинку чемпіонату Бельгії проти “Кортрейка”. Наш земляк штовхнув руками в спину Петара Голубовича, у якого не було м’яча. Рефері вирушив продемонструвати пряму червону картку.

Наш Роман Безус провів на полі увесь поєдинок, який завершився для “Гента” фіаско — 0:1.

Додамо, що для 25-річного Яремчука поєдинок проти “Кортрейка” став 22-м в поточному сезоні. На рахунку українця — 11 голів і чотири асисти.

Українські Національні Новини

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