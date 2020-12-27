Нападающий сборной Украины заработал удаление в иностранном чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Форвард сборной Украины Роман Яремчук получил первую красную карточку за время выступлений в высших дивизионах чемпионатов Европы, передает УНН со ссылкой на сайт "Гента".
25-летний нападающий “Гента” был удален на 22-й минуте поединка чемпионата Бельгии против “Кортрейка”. Наш земляк толкнул руками в спину Петара Голубовича, у которого не было мяча. Рефери отправился продемонстрировать прямую красную карточку.
Наш Роман Безус провел на поле весь поединок, который завершился для “Гента” фиаско — 0:1.
Добавим, что для 25-летнего Яремчука поединок против “Кортрейка” стал 22-м в текущем сезоне. На счету украинца — 11 голов и четыре ассиста.