Нападник збірної України відзначився дублем за "Гент"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Бельгійський "Гент" збірника Романа Яремчука та захисника Ігоря Пластуна розпочав активну підготовку до нового сезону, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
У рамках традиційного розіграшу Кубка Корнеліса команда нападника збірної України розгромила своїх земляків із любительського "Гента" — 8:0. На рахунку Яремчука, який з’явився на полі після перерви, два забиті м’ячі.
Новачок бельгійців Пластун, також зумів відзначитися – в його активі один гол.
Нагадаємо, що Пластун тільки в цьому місяці поповнив ряди "Генту".