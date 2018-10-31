Нападник "Шахтаря" продовжив гольову феєрію в іспанській Сегунді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Форвард “Малаги” Густаво Бланко Лещук, права на якого належать “Шахтарю”, провів вдалий поєдинок 11 туру Сегунди проти “Нумансії” (2:0), повідомляє УНН із посиланням на сайт “анчоусів”.
На 1-й хвилині він відкрив рахунок, а на 47-й забив другий м’яч. В обох голах йому асистував Мамаду Коне.
Після 11 турів “Малага” очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи в своєму активі 25 балів.
Додамо, в активі форвард “гірників” 6 голів і 1 ассист в 11 матчах Сегунди.