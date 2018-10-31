Нападающий "Шахтера" продолжил голевую феерию в испанской Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Форвард “Малаги” Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат “Шахтеру”, провел удачный поединок 11 тура Сегунды против “Нумансии” (2:0), сообщает УНН со ссылкой на сайт “анчоусов”.
На 1-й минуте он открыл счет, а на 47-й забил второй мяч. В обоих голах ему ассистировал Мамаду Коне.
После 11 туров “Малага” возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 25 баллов.
Добавим, в активе форвард “горняков” 6 голов и 1 ассист в 11 матчах Сегунды.