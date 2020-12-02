Нападник “Шахтаря” Мораес вибув до кінця року

Про результати медогляду нападника “гірників” Мораеса, а також про стан півзахисника Дентіньо розповів директор департаменту медицини ФК “Шахтар” Дмитро Скибинський.

“Жуніор Мораес дістав травму правого стегна. На медогляді було виявлено обширну гематому. На жаль, решту матчів він пропустить і проведе цей час на реабілітації. Що ж до Дентіньо, очікується, що він розпочне тренування протягом найближчих кількох днів”, — наголосив Скибинський.

Додамо, 2020 року “Шахтар” має провести ще 3 матчі: з “Минаєм” (5 грудня), “Інтером” (9 грудня) та “Інгульцем” (13 грудня).