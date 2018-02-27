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Нападник Селезньов відзначився голом у півфіналі Кубку Туреччини

Нападник Селезньов відзначився голом у півфіналі Кубку Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Український нападник Євген Селезньов відзначився п’ятим забитим м’ячем у складі турецького ФК “Акхісар”, інформує УНН з посиланням на ФФУ.

Взяття воріт у виконанні нашого співвітчизника сталося на 19-й хвилині першого півфінального поєдинку Кубку Туреччини, в якому команда Селезньова приймала гранд турецького футболу “Галатасарай”. Українець відкрив рахунок ефектним ударом з льоту після флангової передачі Мугдата Челіка. Зустріч закінчилася поразкою господарів поля — 1:2, а Селезньова було замінено на 71-й хвилині.

Зазначено, що матч-відповідь відбудеться 17 квітня у Стамбулі. 1 березня у другому півфіналі зустрінуться “Бешикташ” і “Фенербахче”.

Додамо також, у 2018 році Селезньов провів у складі “Акхісару”, куди він перейшов у січні з “Карабюкспору”, 10 матчів, забив п’ять м’ячів і віддав дві результативні передачі.

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