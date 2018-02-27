Нападающий Селезнев отметился голом в полуфинале Кубка Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинский нападающий Евгений Селезнев отметился пятым забитым мячом в составе турецкого ФК “Акхисар”, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Взятие ворот в исполнении нашего соотечественника произошло на 19-й минуте первого полуфинального поединка Кубка Турции, в котором команда Селезнева принимала гранд турецкого футбола “Галатасарай”. Украинец открыл счет эффектным ударом с лету после фланговой передачи Мугдата Челика. Встреча закончилась поражением хозяев поля — 1:2, а Селезнева был заменен на 71-й минуте.
Отмечено, что ответный матч состоится 17 апреля в Стамбуле. 1 марта во втором полуфинале встретятся “Бешикташ” и “Фенербахче”.
Добавим также, в 2018 году Селезнев провел в составе “Акхисар”, куда он перешел в январе из “Карабюкспором”, 10 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.