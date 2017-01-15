Нападник на ярмарок у Берліні міг перебувати під дією наркотиків – ЗМІ

Зазначається, що таке припущення виникло після того, як слідчі з’ясували, що А.Амрі регулярно вживав екстазі і кокаїн. Раніше було лише відомо, що він торгував наркотиками, заробляючи у такий спосіб на життя.

Справою А.Амрі в Німеччині займаються 400 слідчих, які намагаються вийти на його можливих спільників. У мобільному телефоні злочинця було всього два збережених номера, однак в Європі, і особливо в Італії, у нього було значно більше зв’язків.

Італійські слідчі, у свою чергу, намагаються з’ясувати, куди прямував А.Амрі, коли його застрелили поліцейські при перевірці документів у районі Мілана. Поки вони схиляються до того, що у нього не було чіткого плану втечі.

Нагадаємо, 19 грудня тягач з причепом проїхав близько 80 метрів по території різдвяного ринку в центральній частині Західного Берліна на площі Брайтшайдплац. Жертвами трагедії стали 12 осіб, 48 були госпіталізовані.

Терористична організація “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад в Берліні.

Як повідомляв УНН, 23 грудня підозрюваного у нападі на різдвяному ярмарку у Берліні тунісця Аніса Амрі застрелили правоохоронці під час перестрілки у Мілані.