Напавший на ярмарку в Берлине мог находиться под действием наркотиков - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Немецкие следователи начали отрабатывать версию, что напавший на рождественскую ярмарку в Берлине Анис Амри мог совершить преступление под действием наркотиков. Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Welt am Sonntag, передает УНН.
Отмечается, что такое предположение возникло после того, как следователи выяснили, что А.Амри регулярно употреблял экстази и кокаин. Ранее было известно только, что он торговал наркотиками, зарабатывая таким образом на жизнь.
Делом А.Амри в Германии занимаются 400 следователей, которые пытаются выйти на его возможных сообщников. В мобильном телефоне преступника были всего два сохранившихся номера, однако в Европе, и особенно в Италии, у него было гораздо больше связей.
Итальянские следователи, в свою очередь, пытаются выяснить, куда направлялся А.Амри, когда его застрелили полицейские при проверке документов в районе Милана. Пока они склоняются к тому, что у него не было четкого плана побега.
Напомним, 19 декабря тягач с прицепом проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина на площади Брайтшайдплац. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Берлине.
Как сообщал УНН, 23 декабря подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине тунисца Аниса Амри застрелили правоохранители во время перестрелки в Милане.