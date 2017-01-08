Нападник на солдатів у Єрусалимі був прихильником "ІД" - прем’єр-міністр Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Водій вантажівки, що наїхала на групу солдатів в Єрусалимі, був прихильником терористичного угруповання “Ісламська держава”. Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає УНН з посиланням на Dailymail.
“За всіма ознаками, нападник був прихильником “Ісламської держави”, — сказав Б.Нетаньяху.
Також прем’єр-міністр зазначив, що може існувати зв’язок між терактом в Єрусалимі, під час якого загинуло 4 військовослужбовці, і недавніми терактами у Франції і Німеччині.
За словами Ю.Нетаньяху, наразі заблоковано арабський район Джабель Мукабер в Єрусалимі, де проживав водій вантажівки, та плануються інші заходи для запобігання подібних нападів.
Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, в Єрусалимі араб, який мав ізраїльське посвідчення особи, за кермом вантажівки наїхав на групу військових.