Напавший на солдат в Иерусалиме был сторонником "ИГ" - премьер-министр Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Водитель грузовика, что наехал на группу солдат в Иерусалиме, был сторонником террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на Dailymail.
"По всем признакам, напавший был сторонником" Исламского государства ", - сказал Б.Нетаньяху.
Также премьер-министр отметил, что может существовать связь между терактом в Иерусалиме, во время которого погибло 4 военнослужащих, и недавними терактами во Франции и Германии.
По словам Б.Нетаньяху, пока заблокировано арабский район Джабель Мукабер в Иерусалиме, где проживал водитель грузовика, и планируются другие меры для предотвращения подобных нападений.
Напомним, сегодня, 8 января, в Иерусалиме араб, который имел израильское удостоверение личности , за рулем грузовика наехал на группу военных.