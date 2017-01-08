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Напавший на солдат в Иерусалиме был сторонником "ИГ" - премьер-министр Израиля

Напавший на солдат в Иерусалиме был сторонником "ИГ" - премьер-министр Израиля

Киев • УНН

 • 7361 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Водитель грузовика, что наехал на группу солдат в Иерусалиме, был сторонником террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на Dailymail.

"По всем признакам, напавший был сторонником" Исламского государства ", - сказал Б.Нетаньяху.

Также премьер-министр отметил, что может существовать связь между терактом в Иерусалиме, во время которого погибло 4 военнослужащих, и недавними терактами во Франции и Германии.

По словам Б.Нетаньяху, пока заблокировано арабский район Джабель Мукабер в Иерусалиме, где проживал водитель грузовика, и планируются другие меры для предотвращения подобных нападений.

Напомним, сегодня, 8 января, в Иерусалиме араб, который имел израильское удостоверение личности , за рулем грузовика наехал на группу военных.

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