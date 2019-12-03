Нападник молодіжної збірної Бельгії поповнив ряди "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Віцечемпіон України київське "Динамо" підписало контракт із 19-річним нападником юнацької збірної Бельгії Ібрагимом Каргбо-молодшим. Про це інформує пресслужба столичної команди, передає УНН.
Ібрагим Каргбо-молодший підписав з "біло-синіми" контракт терміном на 3,5 роки.
Каргбо-молодший почав займатися футболом у школі бельгійського "Беєрсхота". Далі був прийнятий в школу англійського "Редінга", а завершував своє футбольне навчання в академії нині клубу АПЛ - "Кристал Пелас".
У січні 2018 підписав перший професійний контракт з бельгійським клубом ФК "Роселар". З кінця серпня 2019 до 17 листопада виступав на правах оренди в "Льєрс Кемензонен". А 18 листопада за обопільною згодою розірвав контракт з клубом "Роселар".
За ФК "Роселар" гравець провів у другому дивізіоні (аналог української Першої ліги) 13 матчів. За клуб із третього дивізіону Бельгії "Льєрс Кемензонен" в його активі 10 поєдинків при 2 голах.
Крім того відзначимо, що Каргбо-молодший викликається в юнацькі збірні Бельгії. Зараз є гравцем команди U-19, за яку зіграв вже 7 матчів (1 м'яч).