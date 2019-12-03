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Нападающий молодежной сборной Бельгии пополнил ряды "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" подписало контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды, передает УНН.

Ибрагим Каргбо-младший подписал с "бело-синими" контракт сроком на 3,5 года.

Каргбо-младший начал заниматься футболом в школе бельгийского "Беерсхот". Далее был принят в школу английского "Рединга", а завершал свое футбольное обучение в академии сейчас клуба АПЛ - "Кристал Пэлас".

В январе 2018 года подписал первый профессиональный контракт с бельгийским клубом ФК "Роселар". С конца августа до 17 ноября этого года выступал на правах аренды в "Льерс Кемензонен". А 18 ноября по обоюдному согласию расторг контракт с клубом "Роселар".

За ФК "Роселар" игрок провел во втором дивизионе (аналог украинской Первой лиги) 13 матчей. За клуб из третьего дивизиона Бельгии "Льерс Кемензонен" в его активе 10 поединков при 2 голах.

Кроме того отметим, что Каргбо-младший вызывается в юношеские сборные Бельгии. Сейчас является игроком команды U-19, за которую сыграл уже 7 матчей (1 мяч).

Украинские Национальные Новости

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