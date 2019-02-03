Нападник-легіонер "Зорі" перейшов в зарубіжний клуб

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бразильський нападник “Зорі” Рафаель перейшов на правах оренди з правом подальшого викупу в словацький футбольний клуб “Слован” з Братислави. Про це інформує прес-служба луганського колективу, передає УНН.

У нинішньому сезоні Рафаель провів в складі “Зорі” 11 матчів в чемпіонаті, забивши 2 голи. Стільки ж голів він забив в Лізі Європи, провівши 4 гри за луганців.

Примітно, що бразилець претендувати на завоювання звання чемпіона Словаччини, адже “Слован” на даний момент є лідером словацького чемпіонату, випереджаючи найближчого конкурента на 8 очок.

Нагадаємо, що “Зоря” святкувала перемогу над латвійцями в рамках тренувального збору в Туреччині.

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