Нападник-легіонер "Зорі" перейшов в зарубіжний клуб

У нинішньому сезоні Рафаель провів в складі “Зорі” 11 матчів в чемпіонаті, забивши 2 голи. Стільки ж голів він забив в Лізі Європи, провівши 4 гри за луганців.

Примітно, що бразилець претендувати на завоювання звання чемпіона Словаччини, адже “Слован” на даний момент є лідером словацького чемпіонату, випереджаючи найближчого конкурента на 8 очок.

Нагадаємо, що “Зоря” святкувала перемогу над латвійцями в рамках тренувального збору в Туреччині.