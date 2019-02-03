Нападающий-легионер "Зари" перешел в зарубежный клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Бразильский нападающий “Зари” Рафаэль перешел на правах аренды с правом последующего выкупа в словацкий футбольный клуб “Слован” из Братиславы. Об этом сообщает пресс-служба луганского коллектива, передает УНН.
В нынешнем сезоне Рафаэль провел в составе “Зари” 11 матчей в чемпионате, забив 2 гола. Столько же голов он забил в Лиге Европы, проведя 4 игры за луганчан.
Примечательно, что бразилец будет претендовать на завоевание звания чемпиона Словакии, ведь “Слован” на данный момент является лидером словацкого чемпионата, опережая ближайшего конкурента на 8 очков.
Напомним, что “Заря” праздновала победу над латышами в рамках тренировочного сбора в Турции.