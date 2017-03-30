Нападник Л.Теодорчик підписав контракт із ФК "Андерлехт"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Польський нападник Лукаш Теодорчик підписав повноцінний контракт з бельгійським "Андерлехтом", за який він зараз виступає на правах оренди, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Андерлехта".
Контракт між бомбардиром збірної Польщі та клубом з Брюсселю підписаний до 2020 року.
"В "Андерлехті" моя кар'єра пішла в потрібне русло. Я ніколи раніше не відчував такої впевненості, як тут. Постараюся віддячити команді і вболівальникам перемогою в чемпіонаті", - розповів Л.Теодорчик.
Зазначимо, що у поточному сезоні 25-річний форвард забив 28 голів за бельгійський клуб.
Зауважимо, що у футболці "Динамо" поляк провів 24 поєдинки та забив 10 голів.
Додам, що наразі "Андердехт" посідає перше місце в чемпіонаті, випереджаючи "Брюгге" на два очки.
Як повідомляв УНН, стали відомими пари 1/4 фіналу Ліги Європи.