Нападающий Л.Теодорчик подписал контракт с ФК "Андерлехт"

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105278 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162127 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119179 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118175 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113460 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104891 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107238 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155227 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нападающий Л.Теодорчик подписал контракт с ФК "Андерлехт"

Нападающий Л.Теодорчик подписал контракт с ФК "Андерлехт"

Киев  •  УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Польский нападающий Теодорчик подписал полноценный контракт с бельгийским "Андерлехтом", за который он сейчас выступает на правах аренды, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Андерлехта".

Контракт между бомбардиром сборной Польши и клубом из Брюсселя подписан до 2020 года.

"В "Андерлехта" моя карьера пошла в нужное русло. Я никогда раньше не чувствовал такой уверенности, как здесь. Постараюсь отблагодарить команде и болельщикам победой в чемпионате", - рассказал Л.Теодорчик.

Отметим, что в текущем сезоне 25-летний форвард забил 28 голов за бельгийский клуб.

Заметим, что в футболке "Динамо" поляк провел 24 поединка и забил 10 голов.

Добавлю, что сейчас "Андердехт" занимает первое место в чемпионате, опережая "Брюгге" на два очка.

Как сообщал УНН, стали известными пары 1/4 финала Лиги Европы .

Украинские Национальные Новости

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