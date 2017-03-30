Нападающий Л.Теодорчик подписал контракт с ФК "Андерлехт"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Польский нападающий Теодорчик подписал полноценный контракт с бельгийским "Андерлехтом", за который он сейчас выступает на правах аренды, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Андерлехта".
Контракт между бомбардиром сборной Польши и клубом из Брюсселя подписан до 2020 года.
"В "Андерлехта" моя карьера пошла в нужное русло. Я никогда раньше не чувствовал такой уверенности, как здесь. Постараюсь отблагодарить команде и болельщикам победой в чемпионате", - рассказал Л.Теодорчик.
Отметим, что в текущем сезоне 25-летний форвард забил 28 голов за бельгийский клуб.
Заметим, что в футболке "Динамо" поляк провел 24 поединка и забил 10 голов.
Добавлю, что сейчас "Андердехт" занимает первое место в чемпионате, опережая "Брюгге" на два очка.
Как сообщал УНН, стали известными пары 1/4 финала Лиги Европы .