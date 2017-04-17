Нападник із ножем поранив бійця Нацгвардії на Київщині

Як повідомили у прес-службі, правоохоронці встановили, що 25-річний боєць Нацгвардії, пізно ввечері вигулюючи біля будинку свою собаку, зробив зауваження компанії молодих людей, які гучно відпочивали. Натомість один з молодиків спочатку вдарив ножем пса, а потім завдав ножове поранення у живіт чоловікові.

"Під час проведення невідкладних оперативних заходів працівники Ірпінського відділу поліції встановили та затримали осіб, причетних до скоєння даного злочину. Ними виявилися молоді місцеві жителі. Встановлено, що ножове поранення наніс один з молодиків, двоє інших – опитані працівниками поліції як свідки", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

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Правоохоронці також зазначили, що до поліції Київщини упродовж доби надійшло 4 повідомлення про нанесення ножових поранень, також понад 100 повідомлень про сімейні сварки. В усіх випадках конфлікти та непорозуміння виникали на ґрунті вживання алкогольних напоїв. За всіма зареєстрованими фактами поліція області проводить відповідні перевірки.